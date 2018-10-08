جهاز مكافحة التجسس التشيكي يتحدث عن عمليات لهاكرز تابعين لـ"حزب الله"

أعلن رئيس جهاز الأمن والمعلومات "مكافحة التجسس" التشيكي، ميشال كوديلكا، اليوم الاثنين، أن جهاز الأمن ساهم في تعطيل مخدمي شبكات هاكر لـ"حزب الله" اللبناني، في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي كانت تستخدم في عمليات التجسس السيبراني.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوديلكا في بيان: "حددنا نشطاء الهاكر وحددنا مصادر الهجمات، وبناء على معلوماتنا، تم تعطيل خوادم المخترقين".

© AP Photo / Bilal Hussein مجلة تحذر مما هو أقوى من تهديدات "حزب الله" وإيران على إسرائيل

وتابع البيان: "أدت الحسابات المزيفة لفتيات جميلات إلى ظهور اتصالات مع رجال في أوروبا، فضلا عن الشرق الأدنى والأوسط، ومن خلال تقديم تطبيقات خاصة، أصبحت الأجهزة التي تعرضت للهجوم تحت سيطرة المتسللين، وبهذه الطريقة، ومن خلال الحصول على محادثات بث مباشرة، تمكن الهاكرز من جمع رسائل نصية قصيرة وتحديد جهات الاتصال وصور لأصحاب الأجهزة، بما في ذلك وبيانات عن موقعهم وإمكانية تسجيل المحادثات".

وأشار البيان إلى أنه في أوائل عام 2017، تم التعرف على مجموعة القراصنة التي هاجمت الشبكات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، ولعبت الحسابات الوهمية وعدم مبالاة أصحاب الهواتف المحمولة دورا رئيسيا في هذه العمليات التجسسية.

هذا وأوصت خدمة مكافحة التجسس مستخدمي الأجهزة النقالة بعدم الاستجابة للعروض المختلفة من منظمات غير معروفة على شبكات التواصل الاجتماعي.