بعد وفاته... ألمانيا تعتذر عن حبس سوري بطريق الخطأ

تقدمت السلطات الألمانية باعتذار لعائلة سوري لقي حتفه حرقا بعد إن قامت الشرطة بسجنه عن طريق الخطأ لمدة شهرين.

قال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت ريول، إن ضباط الشرطة فشلو في التحقق من هوية الشخص البالغ من العمر 26 عاما عندما تم اعتقاله في يوليو/ تموز الفائت، بسبب غرامة غير مدفوعة.

© AP Photo / Reed Saxon اعتقال لاجئ يحمل جنسية عربية للاشتباه بقتله بائعة هوى في ألمانيا

في الوقت الذي كانت فيه السلطات تبحث عن رجل آخر استخدم اسم الرجل المعتقل.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فإن رويل تقدم بالاعتذار لعائلة الرجل قائلا "علينا القيام بكل شيء حتى لا تتكرر مثل هذه الحالة"، بحسب مانقل موقع "mysuncoast".

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، اندلع حريق هائل في مقر احتجاز ألماني، وعانت مجموعة من المحتجزين من استنشاق الدخان ومن حروق بالغة.

إلا أن الأطباء لم يُفلِحوا في علاج المجني عليه، ما أدى إلى موته بعد أسبوعين من إصابته.