مستشار أردوغان يعلق على اختفاء خاشقجي

وقال أقطاي في حوار مع قناة "RT": "هذا الوضع لا يفيد الطرفين (السعودي والتركي)، المملكة العربية السعودية غير مهتمة بشيء مماثل على الأراضي التركية، وهو الشيء الذي كان خاشقجي متأكدا منه، وقد أكد مرارا أنه لا يستطيع أن يتخيل أن يحدث له مكروه على الأراضي التركية، كالاختطاف أو شيء من هذا القبيل، لقد كان يعتقد دائما أن المملكة العربية السعودية ستولي اهتمامها في الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا".

© REUTERS / BERNADETT SZABO أردوغان حول اختفاء خاشقجي: عليهم إثبات مغادرته مبنى القنصلية ولا مجال للتملص

وبحسب أقطاي فإن تركيا أيضا لم تكن مهتمة بهذا.

وتابع المستشار: "من ناحية، نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات التركية السعودية، ولكن من الناحية الأخرى فإن تركيا تتعامل بشكل حساس للغاية مع الأحداث التي تقع على أرضها، لأن هذا يضر بسمعتها ومكانتها، لأن تركيا تعتبر ملجأ لكل من تعرض للإهانة، هي أرض الحرية".

وأشار أقطاي إلى أنه من الممكن أن يكون هناك طرف ثالث وراء اختفاء الصحفي خاشقجي.

ومنذ اختفاء خاشقجي، نفت السلطات السعودية أن يكون لها أية علاقة بالأمر مؤكدة أنه دخل وغادر القنصلية بعد قضاء وقت قصير لطلب أوراق خاصة بزواجه، بينما قالت الرئاسة التركية إن خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية.