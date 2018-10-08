"أنصار الله" تتحدث عن انتصارات نوعية في جيزان

القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، مساء اليوم الإثنين، بيانا للقوات المسلحة جاء فيه "وحدات خاصة من الجيش واللجان حققت انتصارات نوعية اليوم في جبهة جيزان"، موضحا "السيطرة على برجي إم بي سي، والربعة، وعدد من القرى في جبهة جيزان، ومصرع وإصابة عدد كبير من قوات العدو، واغتنام عتاد عسكري سعودي خلال العمليات النوعية".

© AP Photo / Hani Mohammed أكثر من 200 صاروخ على السعودية... والتحالف يستهدف منصات الإطلاق

وأضاف البيان "جميع محاولات العدو لاستعادة المواقع التي خسرها في جيزان ، باءت بالفشل وتكبد خلالها خسائر فادحة، وإسقاط 3 طائرات تجسسية في منطقة وادي جارة خلال العمليات النوعية".

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير في السعودية.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.