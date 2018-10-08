المخاوف بشأن الصين وإيطاليا تدفع أسهم أوروبية لأدنى مستوى في 6 أشهر

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع تنامي المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية أسواق الأسهم للمستثمرين تدريجيا، في الوقت الذي ربما يكون للمخاوف من نشوب حرب تجارية فيه أثر أكبر من المتوقع على الصين.

كما تضررت المعنويات من تصاعد الخلاف بين روما وبروكسل بشأن خطط إنفاق الحكومة الإيطالية، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / STAFF اتفاق"نافتا" ينعش الأسهم الأوروبية

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% مسجلا أدنى مستوى إغلاق له في نحو ستة أشهر، بينما انخفض المؤشر داكس الألماني الذي يعتمد على الصادرات 1.4%.

وتصدر المؤشر الإيطالي قائمة الخاسرين، حيث هبط 2.4% مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من 17 شهرا، حيث تعرضت أسهم القطاع المصرفي لضغوط جديدة جراء ارتفاع تكاليف اقتراض إيطاليا.

وهوى مؤشر قطاع البنوك الإيطالية 3.7%، وأثر أيضا على القطاع المصرفي الأوروبي الأوسع نطاقا.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني خلال لقاء جمعه، اليوم الاثنين، في روما مع مارين لوبان، رئيسة التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، بحسب وكالة "أنسا" الإيطالية، "نتشارك نفس الأفكار حول أوروبا، والزراعة، والعمل، والمعركة ضد الهجرة"، مضيفا: "نحن ضد أعداء أوروبا، وهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمفوض الأوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي، القابعين في مخبأ بروكسل".

وكان يونكر وموسكوفيسي قد حثا الحكومة الإيطالية على الالتزام بخطوط الميزانية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه سالفيني.