حاكم نيويورك يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل 20 شخصا في حادث دهس

أوضح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أن سيارة الليموزين التي تسببت في مقتل 20 شخصا يوم السبت لم تف بمعايير السلامة، وأن سائقها لم يكن يحمل رخصة قيادة مناسبة.

© Fotolia / mario beauregard مصرع 20 شخصا بحادث سير في نيويورك

ووفقا لوكالة "رويترز"، تقول السلطات في أمريكا إن الحادث، الذي أسفر عن مقتل أربعة شبان حديثي الزواج وأربع شقيقات من أسرة وشقيقين من أسرة أخرى، هو أسوأ واقعة تشهدها الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات.

وقال كومو إن الشركة التي تملك السيارة، وهي من طراز فورد إكسكيرجن 2001، تلقت أمرا بوقف عملياتها لحين انتهاء التحقيق في الحادث.

وأضاف روبرت سوموالت رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل، أن الحادث ينبغي أن يؤدي إلى صحوة من أجل سلامة النقل بسيارات الليموزين.

وأتم كومو "لدينا 20 شخصا فقدوا أرواحهم بطريقة مأساوية. نحن بحاجة إلى التعلم من هذا".