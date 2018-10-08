ترامب يسعى لإسقاط دعوى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز ضده

وقال المحامي في دعوى قدمها إلى المحكمة الأمريكية الجزئية في لوس أنجلوس، إن قضية دانيالز لم تعد ذات جدوى، إذ أن ترامب لم يوقع أبدا اتفاقا بهذا الصدد كما أنه أكد أنه لن يعتزم ذلك، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / REUTERS صحيفة: ترامب سعى بالقوة لمنع الممثلة الإباحية من الكشف عن علاقتهما الجنسية

ولم يرد مايكل أفيناتي، محامي دانيالز، حتى الآن على طلب للتعليق.

وكانت ستورمي دانيالز قالت إنها مارست الجنس مع ترامب، خلال دورة لألعاب الجولف، حضرها مشاهير على بحيرة تاهو في كاليفورنيا عام 2006، وهو ما نفاه ترامب.

وهذه القضية منفصلة عن دعوى تشهير رفعتها دانيالز على ترامب، بعد تغريدة له في أبريل/ نيسان، أشار فيها إلى عدم صحة ما ذكرته، بأنها تلقت تهديدا من شخص مجهول في مرآب للسيارات في لاس فيغاس عام 2011، طالبها بعدم الحديث علنا مرة أخرى عن علاقتها المزعومة بترامب.