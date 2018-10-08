"أنصار الله" تحكم بإعدام شخصين بتهمة التخابر مع السعودية

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، فإن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قضت في جلستها الأولى المخصصة للنطق بالحكم برئاسة القاضي محمد مفلح، بإدانة يحيى هاني محمد ثابت العريقي بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام حدا".
وعقب النطق بالحكم، طلب المتهم العريقي استئناف الحكم الصادر بحقه وفقا للقانون اليمني.
كما قضت المحكمة في جلستها الثانية بإعدام المتهم علي عبد الإله علي الحاشدي حدا بعد إدانته "بالالتحاق في صفوف قوات تحالف العدوان، ومدها بمعلومات ووثائق وأفشاء أسرار الدفاع".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)