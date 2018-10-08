"أنصار الله" تحكم بإعدام شخصين بتهمة التخابر مع السعودية

قضت محكمة أمن الدولة في صنعاء، اليوم الاثنين، بإعدام شخصين بتهمة التخابر مع المملكة العربية السعودية والاشتراك في عصابة مسلحة.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، فإن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قضت في جلستها الأولى المخصصة للنطق بالحكم برئاسة القاضي محمد مفلح، بإدانة يحيى هاني محمد ثابت العريقي بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام حدا".

© REUTERS / Khaled Abdullah الحوثيون يعلنون السيطرة على قرى سعودية

وقالت المحكمة إنها "استندت في حيثيات الحكم إلى الأدلة المادية التي قدمتها النيابة الجزائية والتقارير الرسمية عن قيام المتهم بالتخابر مع دولة العدوان السعودية والتحاقه للقتال في صفوف ما يسمى بالدولة الإسلامية "داعش" والمرتزقة في محافظتي عدن والبيضاء".

وعقب النطق بالحكم، طلب المتهم العريقي استئناف الحكم الصادر بحقه وفقا للقانون اليمني.

كما قضت المحكمة في جلستها الثانية بإعدام المتهم علي عبد الإله علي الحاشدي حدا بعد إدانته "بالالتحاق في صفوف قوات تحالف العدوان، ومدها بمعلومات ووثائق وأفشاء أسرار الدفاع".