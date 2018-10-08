بنغلاديش تدرس عقوبة الإعدام لجرائم المخدرات

ودشنت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، حملة لتشديد الإجراءات العقابية على جرائم المخدرات، قبيل الانتخابات العامة المقررة بحلول ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لـ"رويترز".

© flickr.com / UK Ministry of Defence المكسيك تعثر على مختبر لتصنيع المخدرات

لكن وقائع القتل التي ارتكبتها الشرطة أثارت مخاوف بين الجماعات الحقوقية من حملة دموية على غرار التي تشنها الفلبين للقضاء على مرتكبي الجرائم ذات العلاقة بالمخدرات.

وأبلغ الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد شفيع العلام، الصحفيين بعد اجتماع رأسته الشيخة حسينة، بأن التعديل المقترح لقانون السيطرة على المواد المخدرة لعام 1990، ينص على أن أقراص الميثامفيتامين، المعروفة أيضا باسم "يابا"، مادة مخدرة.

والعقوبة القصوى الحالية لحيازة "يابا" هي السجن 15 عاما.

وقال شفيع العلام، إن مسودة القانون "تقترح عقوبة الإعدام حدا أقصى لإنتاج وتهريب وتوزيع واستخدام أكثر من 5 غرامات من "يابا"، مضيفا أن السجن 5 أعوام هو العقوبة القصوى لحيازة أقل من 5 غرامات.