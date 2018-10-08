بنغلاديش تدرس عقوبة الإعدام لجرائم المخدرات

ودشنت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، حملة لتشديد الإجراءات العقابية على جرائم المخدرات، قبيل الانتخابات العامة المقررة بحلول ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لـ"رويترز".
وأبلغ الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد شفيع العلام، الصحفيين بعد اجتماع رأسته الشيخة حسينة، بأن التعديل المقترح لقانون السيطرة على المواد المخدرة لعام 1990، ينص على أن أقراص الميثامفيتامين، المعروفة أيضا باسم "يابا"، مادة مخدرة.
والعقوبة القصوى الحالية لحيازة "يابا" هي السجن 15 عاما.
وقال شفيع العلام، إن مسودة القانون "تقترح عقوبة الإعدام حدا أقصى لإنتاج وتهريب وتوزيع واستخدام أكثر من 5 غرامات من "يابا"، مضيفا أن السجن 5 أعوام هو العقوبة القصوى لحيازة أقل من 5 غرامات.
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