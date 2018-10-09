انفجار في مستودع عسكري في منطقة تشيرنيغوف الأوكرانية (فيديو)

أعلنت إدارة العلاقات العامة في القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في مستودع عسكري في منطقة تشيرنيغوف الأوكرانية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في التقرير: "في الساعة 3.30، وردت معلومات من رئيس الترسانة السادسة، بأن انفجارا وقع في بالقرب من قرية إيشنيا بمنطقة تشيرنيغوف".

ويتم تحديد حجم الانفجار. ويضاف إلى ذلك، أن جميع الخدمات والسلطات المحلية ذات الصلة قد تم إخطارها على الفور.

وأشار التقرير إلى "القيام بإجلاء الأشخاص. وتم نشر مقر للقضاء على آثار الحادث الطارئ".

وأضافت الإدارة أنه جرى اتخاذ تدابير تقييدية على كل أراضي منطقة تشيرنيغوف في أوكرانيا وعلى امتداد الحدود مع روسيا بعد الانفجار في المستودع العسكري.

كما أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا أنه تم إغلاق المجال الجوي في دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا على خلفية الانفجارات في مستودع عسكري قرب تشيرنيغوف، وتوقفت حركة السكك الحديدية والنقل البري.