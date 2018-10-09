حركات بهلوانية لمقاتلة "ميغ-21" تصيب مشاهدها بالدوار

أعلنت صحيفة روسية عن ظهور إحدى طائرات "ميغ-21" في فيديو مثير.

وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" التي نشرت الفيديو أن هذا الشريط يُظهر قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الروماني من طراز "ميغ-21" بحركات بهلوانية أثناء الطيران.

ويشعر من يشاهد هذا الفيديو وكأنه داخل مقصورة قيادة الطائرة ومصاب الدوار.

وتوصف طائرة "ميغ-21" والتي بصرت النور للمرة الأولى في روسيا أواسط القرن الماضي بأنها مقاتلة الجيل الثالث الأسرع من الصوت.

وتعد "ميغ-21" أول طائرة من عائلة طائرات "ميغ" جناحها على شكل مثلث.

وتعتبر "ميغ-21" الطائرة الأسرع من الصوت الأكثر انتشارا في العالم ومقاتلة الجيل الثالث الأكثر عددا.

ويمتلك حوالي 20 دولة بما فيها رومانيا، مقاتلات "ميغ-21" حالياً.