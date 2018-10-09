مقتل وإصابة 20 شخصا إثر انفجار داخل مكتب انتخابي لأحد المرشحين جنوبي أفغانستان

قتل 10 أشخاص وأصيب 10 آخرين بينهم مرشح للانتخابات التشريعية في هجوم على مكتبه بولاية هلمند جنوبي أفغانستان، اليوم الثلاثاء.

© REUTERS / مقتل مدني و4 رجال أمن أفغان في انفجار على الطريق بين كابول وبروان

كابول — سبوتنيك . وذكر المكتب الإعلامي لحاكم هلمند إن " هجوما انتحاري ا أودي بحياة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين بينهم مرشح للانتخابات التشريعية، المرشح صالح محمد إتشكراي، بانفجار داخل مكتبه في ولاية هلمند".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ومن المقرر أن تجري أفغانستان انتخابات تشريعية في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري

وهلمند أحد أكثر الأقاليم التي شهدت أعمال عنف في تمرد طالبان المستمر منذ فترة طويلة