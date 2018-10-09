فرنسا تحتج ضد نموذج ماكرون "الاجتماعي"

تشهد عدة مدن في مختلف أنحاء فرنسا، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، مظاهرات دعت لها النقابات العمالية وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للشغل وقوة العمل اعتراضا على "النموذج الاجتماعي" الذي يطرحه الرئيس إيمانويل ماكرون.

باريس — سبوتنيك. وبحسب إذاعة "آر. تي. إل" الفرنسية، بدأت المظاهرات صباح اليوم في عدد من المدن، ومن المتوقع أن تكون هناك مئات المظاهرات في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية.

© Sputnik . Irina Kalashnikova مظاهرات في فرنسا اعتراضا على سياسات ماكرون لإصلاح القطاع العام

أما في العاصمة باريس، فمن المنتظر أن تبدأ المظاهرة على الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينيتش، انطلاقا من ساحة مون بارناس وسط العاصمة باتجاه حي بورت ديتالي.

وتجري المظاهرات، اليوم، للمرة الثانية عشرة على التوالي منذ تولي ماكرون للحكم العام الماضي، وهي تأتي تنديدا بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية، التي يعتمدها ماكرون والتي تصفها النقابات ب"التقشفية" التي "تأتي لصالح الأغنياء والشركات الكبيرة على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة".

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تسعى النقابات من خلال تحركها اليوم لـ"الانتفاض على سياسة ماكرون التي تدمر النموذج الاجتماعي الفرنسي، من خلال تعزيز الفروقات وتحطيم الحقوق الاجتماعية".

وتحاول النقابات العمالية الضغط على الحكومة الفرنسية لتعديل سياستها المتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية الجاري العمل عليها، مثل التعديلات التي سوف تمس منظومة التقاعد والتأمين ضد البطالة. وفي هذا الشأن، تثير عملية إعادة تقييم منظومة المعاشات، استياء النقابات، والتي ترى أنه ضعيف جدا ومجحف في حق هذه الشريحة من المجتمع الفرنسي.