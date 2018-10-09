غرينبلات: "صفقة القرن" تركز على أمن إسرائيل

قال جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، إن السلام في المنطقة يركز على أمن إسرائيل.

أجرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، حوارا مع المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في الشرق الأوسط، أوضح من خلاله أن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط تركز على أمن إسرائيل.

© REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool نتنياهو: مستعد لمناقشة "صفقة القرن" وأفادت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن غرينبلات أكد أن اقتراح السلام المرتقب للإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط لا يشمل اتحادا كونفدراليا يضم إسرائيل وفلسطين والأردن.

رفض غرينبلات توفير تفاصيل حول خطة السلام، التي تنوي الإدارة طرحها، لكنه وافق على تقديم خطوط عريضة، قائلا "ستتضمن حلا لجميع القضايا الجوهرية الثلاث، بما في ذلك قضية اللاجئين، وستركز أيضا على مخاوف إسرائيل الأمنية"، وأضاف بأن الاقتراح سيركز في الواقع "بشكل كبير، على احتياجات إسرائيل الأمنية".

وتابع قائلا "لكننا نريد أن نكون أيضا منصفين مع الفلسطينيين. لقد حاولنا جاهدين إيجاد توازن جيد. سيجد كل طرف في هذه الخطة أمورا لن تعجبه. لا توجد هناك حلول مثالية".