الخارجية البريطانية تلتقي السفير السعودي بشأن مصير خاشقجي

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الثلاثاء، إنه التقى السفير السعودي، للتساؤل بشأن مصير الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأشار هانت في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه التقى السفير الأمير محمد بن نواف، سعيا للحصول على إجابات عن مصير خاشقجي.

وتابع هانت قائلا إنه إذا ما صحت التقارير الإعلامية عن مصير خاشقجي ، سنتعامل مع الواقعة بجدية.

ومضى "العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، ويشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وإذا ثبتت صحة التقارير الإعلامية، فسنتعامل مع الحدث بجدية، فالصداقات تعتمد على القيم المشتركة".

واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما نفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي وقالت إنه خرج.

كما تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أزمة احتجاز الصحفي جمال خاشقجي. وقال، في حوار له مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثا عن الصحفي جمال خاشقجي.

وسمحت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء خاشقجي، فيما ذكرت مصادر أمنية تركية، مساء السبت الماضي، أن "15 سعوديا بينهم مسؤولين وصلوا إلى مدينة إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها ومن ثم عادوا إلى بلادهم".

Just met the Saudi ambassador to seek urgent answers over Jamal Khashoggi. Violence against journalists worldwide is going up & is a grave threat to freedom of expression. If media reports prove correct, we will treat the incident seriously — friendships depend on shared values. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) ٩ أكتوبر ٢٠١٨

كما أعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء خاشقجي، الذي فقد الاتصال به منذ يوم الثلاثاء الماضي، عقب دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الاثنين، استدعاء السفير السعودي في تركيا، لإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في التحقيقات الجارية في قضية اختفاء خاشقجي.

وزير الخارجية، جيريمي هنت: اجتمعت بسفير #السعودية لدى لندن سعيا للحصول على إجابات عاجلة بشأن #جمال_خاشقجي. العنف ضد الصحفيين بأنحاء العالم يشهد ارتفاعا، وهو تهديد خطير لحرية التعبير. إن كانت تقارير الإعلام صحيحة، فسنتعامل مع هذا الحدث بجدية — الصداقة تعتمد على القيم المشتركة. — 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) October 9, 2018

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