مظاهرات عمالية تعم فرنسا اعتراضا على "النموذج الاجتماعي" الذي يقترحه ماكرون (مباشر)

ينظم الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات العمالية، بالإضافة إلى اتحادات طلابية مظاهرات في فرنسا احتجاجا على "النموذج الاجتماعي" الذي يقترحه ماكرون.

بدأت المظاهرات صباح اليوم في عدد من المدن، ومن المتوقع أن تكون هناك مئات المظاهرات في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية.

وتجري المظاهرات، اليوم، للمرة الثانية عشرة على التوالي منذ تولي ماكرون للحكم العام الماضي، وهي تأتي تنديدا بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية، التي يعتمدها ماكرون والتي تصفها النقابات ب"التقشفية" التي "تأتي لصالح الأغنياء والشركات الكبيرة على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة".

وتنشر وكالة "سبوتنيك" بثا مباشرا للمظاهرات القائمة الآن في فرنسا.

وتحاول النقابات العمالية الضغط على الحكومة الفرنسية لتعديل سياستها المتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية الجاري العمل عليها، مثل التعديلات التي سوف تمس منظومة التقاعد والتأمين ضد البطالة. وفي هذا الشأن، تثير عملية إعادة تقييم منظومة المعاشات، استياء النقابات، والتي ترى أنه ضعيف جدا ومجحف في حق هذه الشريحة من المجتمع الفرنسي.