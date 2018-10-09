إعلام: ترامب يقبل استقالة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع "أكسوس" الأمريكي عن مصدرين أن "الرئيس ترامب قبل استقالة نيكي هايلي مندوبة أمريكا لدى الولايات المتحدة"، مضيفا أن "موعد رحليها مازال غير معلن".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID هايلي: مفاوضات جون كيري السرية بشأن إيران "خيانة"

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعلن عن أمر هام مع سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت واشنطن (14:30 بتوقيت غرينيتش).

وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" اليوم الثلاثاء، "لدي إعلان كبير مع صديقتي نيكي هايلي في البيت الأبيض اليوم الساعة العاشرة والنصف".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة على تويتر "الرئيس ترامب سيلتقي مع السفيرة نيكي هايلي في البيت الأبيض الساعة 10:30".

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2018

وفي وقت سابق أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أغضبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب موقفها من اتهامات التحرش بحق النجوم والسياسيين والرئيس الأمريكي.