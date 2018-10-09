ترامب يكشف موعد رحيل هايلي عن منصبها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ستترك منصبها نهاية العام الجاري، معربا عن أمله في أن تعود للعمل معه بأية طريقة تختارها.

وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء جمعه مع هايلي في البيت الأبيض إنها "ستترك منصبها بحلول نهاية العام الجاري"، كما أعرب عن "أمله أن تعود إلى العمل معه بأية طريقة تختارها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وأوضح ترامب أنه "سيعلن اسم المندوب القادم للولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وفي وقت سابق، من اليوم، قل موقع "أكسوس" الأمريكي عن مصدرين أن "الرئيس ترامب قبل استقالة نيكي هايلي مندوبة أمريكا لدى الولايات المتحدة"، مضيفا أن "موعد رحليها مازال غير معلن".

وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" اليوم الثلاثاء، "لدي إعلان كبير مع صديقتي نيكي هايلي في البيت الأبيض اليوم الساعة العاشرة والنصف".

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2018

من جانبها نفت هايلي خلال اللقاء نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في 2020، وقالت إنها "ستعمل لدعم الرئيس ترامب".