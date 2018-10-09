إسرائيل تسخر من عباس

كتب عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تغريدة جديدة على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أوعز بإرسال معونات إنسانية فورية إلى منكوبي الزلزال في إندونيسيا، ولكنه يضيق الخناق على قطاع غزة.
منتهى النفاق والإهمال:— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 9, 2018
الرئيس الفلسطيني عباس أوعز بإرسال معونات إنسانية فورية إلى منكوبي الزلزال في إندونيسيا ولكنه يحظر إرسال ولو قارورة ماء واحدة أو لتر وقود واحد إلى قطاع غزة لإغاثة أبناء شعبه الذين يعانون من بطش حركة حماس الإرهابية والخناق الذي فرضه عليهم بنفسه! pic.twitter.com/v6ZNhZhG2O
وذكر جندلمان أن عباس يحظر إرسال ولو قارورة ماء واحدة، أو لتر وقود واحد إلى قطاع غزة، لإغاثة أبناء شعبه، الذين يعانون من بطش حركة "حماس"، والخناق الذي فرضه عليهم بنفسه.
وكتب جندلمان في تغريدة أخرى سابقة، أن عباس يخنق الفلسطينيين في قطاع غزة اقتصاديا، وذلك مع الإدعاء بأن هناك جهود ومحاولات للتوصل إلى حل عملي في القطاع.
رئيس الوزراء نتنياهو: عباس يخنق الفلسطينيين في قطاع غزة اقتصاديا فهم يقومون بالهجوم الجزئي على إسرائيل، لن نقبل بهذا وهم يعلمون ذلك. هناك جهود ومحاولات للتوصل إلى حل عملي وأعتقد بأنه يتوجب القيام بذلك.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 9, 2018
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