إسرائيل تسخر من عباس

قال عوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن عباس يزيد الخناق على قطاع غزة.

كتب عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تغريدة جديدة على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أوعز بإرسال معونات إنسانية فورية إلى منكوبي الزلزال في إندونيسيا، ولكنه يضيق الخناق على قطاع غزة.

منتهى النفاق والإهمال:



الرئيس الفلسطيني عباس أوعز بإرسال معونات إنسانية فورية إلى منكوبي الزلزال في إندونيسيا ولكنه يحظر إرسال ولو قارورة ماء واحدة أو لتر وقود واحد إلى قطاع غزة لإغاثة أبناء شعبه الذين يعانون من بطش حركة حماس الإرهابية والخناق الذي فرضه عليهم بنفسه! pic.twitter.com/v6ZNhZhG2O — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 9, 2018

وذكر جندلمان أن عباس يحظر إرسال ولو قارورة ماء واحدة، أو لتر وقود واحد إلى قطاع غزة، لإغاثة أبناء شعبه، الذين يعانون من بطش حركة "حماس"، والخناق الذي فرضه عليهم بنفسه.

وكتب جندلمان في تغريدة أخرى سابقة، أن عباس يخنق الفلسطينيين في قطاع غزة اقتصاديا، وذلك مع الإدعاء بأن هناك جهود ومحاولات للتوصل إلى حل عملي في القطاع.