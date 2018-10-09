أول تعليق إسرائيلي على استقالة هايلي

قدم داني دانون، المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، الشكر لنظيرته الأمريكية نيكي هايلي، على دعمها لبلاده، طوال فترة عملها في المجلس الأممي.

نشر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، تغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، تعليقا على تقديم هايلي استقالتها من منصبها الأممي، وقدم لها الشكر العميق على مساعدتها لبلاده في الأمم المتحدة.

قال دانون في تغريدته:

نيكي هايلي، شكرا لكن نشكرك على تمثيل القيم المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، شكرا على دعمك لإسرائيل، وعلى تغييرك لموقف إسرائيل في الأمم المتحدة، وشكرا على الصداقة الوطيدة. وستبقين دوما صديقة حقيقية لإسرائيل.

Thank you, @nikkihaley! Thank you for representing the values common to #Israel and the #UnitedStates. Thank you for your support, which led to a change in Israel's status in the UN. Thank you for your close friendship. You will always be a true friend to the State of Israel. pic.twitter.com/kErDLLEiNz — Ambassador Danon (@dannydanon) October 9, 2018

وفي وقت سابق، من اليوم، قل موقع "أكسوس" الأمريكي عن مصدرين أن "الرئيس ترامب قبل استقالة نيكي هايلي، مندوبة أمريكا لدى الولايات المتحدة"، مضيفا أن "موعد رحليها ما يزال، غير معلن".

وقال ترامب، في تغريده على "تويتر"، اليوم، الثلاثاء، "لدي إعلان كبير مع صديقتي، نيكي هايلي، في البيت الأبيض، اليوم الساعة العاشرة والنصف".

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٩ أكتوبر ٢٠١٨

من جانبها نفت هايلي نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 2020، وقالت إنها "ستعمل لدعم الرئيس ترامب".