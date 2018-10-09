أردوغان: اتفاق سوتشي ضمان لسلامة 3.5 مليون سوري في إدلب

ثمّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة التفاهم التي أبرمها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة سوتشي، الشهر الماضي، حول منطقة إدلب السورية.

ووفقا لوكالة "الأناضول". جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح منتدى الأعمال التركي المجري، في بودابست، اليوم الثلاثاء.

© REUTERS / HANDOUT مستشار أردوغان يعلق على اختفاء خاشقجي

وقال أردوغان إن اتفاق سوتشي "ضمن أمن نحو 3.5 مليون سوري في إدلب"، وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، و الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي، عقب مباحثات بينهما، عن اتفاق لإقامة منطقة "منزوعة السلاح"، تفصل بين مناطق الحكومة السورية ومناطق المعارضة في إدلب.

وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح، بعمق 15 إلى 20 كم، على خطوط التماس بين قوات السورية وفصائل المعارضة، عند أطراف إدلب، وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، وذلك بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضاف أردوغان في كلمته بمنتدى الأعمال اليوم، "حلفاؤنا تعمدوا تقويض مقترحنا بإقامة مناطق آمنة، رغم أنه كان سيسهم في حماية حياة مئات الآلاف إابقاء الملايين في سوريا".

وشدد أردوغان على أن المجتمع الدولي لم يف بمسؤولياته إزاء حل مسألة اللاجئين، لافتا إلى أن الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في سوريا والعراق، من أجل ضمان أمنها وتوفير الطمأنينة للسوريين، قد "أزعجت بعض الجهات".