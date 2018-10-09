وسط مخاوف من تصعيد مع إسرائيل... دخول شاحنة وقود قطرية غزة

عبرت شاحنة وقود قطرية حدود إسرائيل إلى داخل قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في خطوة قالت مصادر إنها مسعى من قطر والأمم المتحدة لتخفيف الأوضاع في القطاع، ومنع أي تصعيد في العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.