وسط مخاوف من تصعيد مع إسرائيل... دخول شاحنة وقود قطرية غزة

وبحسب وكالة "رويترز"، قد تكون هذه الشحنة بمثابة صفعة للسلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، برئاسة محمود عباس، والتي تعارض خطة المساعدة الخارجية للقطاع، الخاضع لسيطرة حركة "حماس".
والمحطة التي تعاني شحا في السيولة، توفر الكهرباء للسكان لنحو أربع ساعات يوميا فقط.
وأعرب متحدث باسم رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، عن عدم الموافقة على شحنة الوقود، قائلا "أي مساعدة مالية دولية لقطاع غزة، يتعين أن تكون عبر الحكومة الفلسطينية، أو بالتنسيق معها"، من أجل "الحفاظ على الوحدة الفلسطينية"، ومنع أي مخطط لفصل غزة عن الضفة الغربية".
وكان مسؤول قطري قد قال لـ"رويترز"، يوم الأحد، إن بلاده تعتزم المساعدة في حل أزمة الكهرباء في غزة، بناء على طلب الدول المانحة في الأمم المتحدة، لمنع أي تفاقم للأزمة الإنسانية الراهنة. ولم يتسن الوصول لمسؤولين من الأمم المتحدة للتعقيب.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أمس الاثنين، إن قطر "تحاول المساعدة" في منع اشتعال الوضع في غزة.
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