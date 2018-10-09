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20:59 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    أسرى فلسطينيين

    رسالة عاجلة إلى مسؤول إسرائيلي... هذه الصفقة تعني "حرب عالمية ثالثة"

    © AFP 2018 / DAVID FURST
    العالم
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    وجهت مجموعة من الأمهات الثكلى الإسرائيليات رسالة عاجلة إلى وزير الأمن الداخلي، بضرورة عدم إتمام هذه الصفقة.

    ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 عائلة إسرائيلية وجهت رسالة عاجلة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، تقضي برفضهن إتمام صفقة "تبادل أسرى" مع حركة "حماس".

    مشعل في مؤتمر حماس
    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    "حماس": من المبكر الحديث عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
    وأوردت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأمهات الإسرائيليات الثكلى اللاتي فقدن أحد أفراد العائلة وجهت رسالة إلى أردان يرفضن من خلالها توقيع بلادهن لصفقة تبادل أسرى مع "حماس"، حيث اعتبرن أنها صفقة ستجلب عليهم "حربا عالمية ثالثة".

    وأفادت القناة الإسرائيلية أن الرسالة التي وقعت عليها أكثر من 100 عائلة إسرائيلية تفيد برفضهن الإفراج عن "إرهابيين" أياديهم ملطخة بالدماء، وبأنه في حال خروجهم من السجون الإسرائيلية، فإنهم سيواصلون قتل اليهود مرة أخرى.

    ورأت الرسالة الإسرائيلية العاجلة التي وجهت إلى شخص الوزير نفسه أنه من العار لإسرائيل إطلاق سراح "مخربين وإرهابيين" إياديهم ملطخة بدماء اليهود الإسرائيليين، وأنه من الأفضل عدم إتمام صفقة "تبادل أسرى".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تبادل أسرى, حماس, إسرائيل, حماس, فلسطين
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