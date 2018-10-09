رسالة عاجلة إلى مسؤول إسرائيلي... هذه الصفقة تعني "حرب عالمية ثالثة"

ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 عائلة إسرائيلية وجهت رسالة عاجلة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، تقضي برفضهن إتمام صفقة "تبادل أسرى" مع حركة "حماس".
وأفادت القناة الإسرائيلية أن الرسالة التي وقعت عليها أكثر من 100 عائلة إسرائيلية تفيد برفضهن الإفراج عن "إرهابيين" أياديهم ملطخة بالدماء، وبأنه في حال خروجهم من السجون الإسرائيلية، فإنهم سيواصلون قتل اليهود مرة أخرى.
ورأت الرسالة الإسرائيلية العاجلة التي وجهت إلى شخص الوزير نفسه أنه من العار لإسرائيل إطلاق سراح "مخربين وإرهابيين" إياديهم ملطخة بدماء اليهود الإسرائيليين، وأنه من الأفضل عدم إتمام صفقة "تبادل أسرى".
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