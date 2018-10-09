بعد وصول "إس-300"... نتنياهو: إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تأتي تصريحات نتنياهو رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة صواريخ "إس-300" المتطورة للدفاع الجوي.
ترسيخ الوجود
وأضاف إنّه رغم تسليم موسكو منظومة إس-300 للجيش السوري، فإن إسرائيل وانطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس، ملتزمة مواصلة "نشاطها المشروع في سوريا ضد إيران، وأتباعها الذين يعبرون عن نيتهم بتدمير إسرائيل".
ويعد هذا أول لقاء يتم الإعلان عنه بين نتنياهو ومسؤول روسي بارز، منذ سقوط طائرة عسكرية روسية أثناء تصدّي الدفاع الجوي السوري لغارة جوية إسرائيلية على اللاذقية شمال غربي سوريا، 17 سبتمبر/ أيلول، في حادث زاد من التوترات بين إسرائيل وروسيا.
وقُتل 15 روسياً في الحادث الذي ألقت موسكو مسؤوليته على إسرائيل، متهمة طياريها باستغلال الطائرة الروسية كغطاء. ورداً على حادث الطائرة أعلنت موسكو عن تدابير جديدة لحماية جيشها في سوريا، من بينها تزويد دمشق بنظام "إس-300".
خلاف مؤقت
وقال "أعتقد أنّه بالمنطق والنوايا الحسنة نستطيع أن نتوصل إلى حل سيسمح بمواصلة التنسيق الجيّد بين الجيشين، الروسي والإسرائيلي".
وكان نتنياهو قد أعلن، الأحد، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنّه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قريبا لمناقشة التنسيق بين البلدين.
وتحدث بوتين ونتانياهو ثلاث مرات، على الأقل، هاتفيا منذ حادث إسقاط الطائرة.
وشنّت الطائرات الإسرائيلية مئات الغارات في سوريا ضد ما تقول إنه أهداف لإيران و"حزب الله" اللبناني.
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