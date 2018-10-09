نتنياهو عن استقالة هايلي: ناضلت ضد نفاق الأمم المتحدة

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن بالغ امتنانه لجهود مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، واصفا الدور الذي قامت به خلال عملها بأنه "نضال ضد النفاق الذي تمارسه الأمم المتحدة" بحسب تعبيره.

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، "أشكر السفيرة نيكي هايلي التي قادت نضالا غير قابل للمساومة ضد النفاق الذي تمارسه الأمم المتحدة ومن أجل الحقيقة وعدالة دولتنا. أتمنى لها التوفيق".

© REUTERS / Carlos Barria ترامب يكشف موعد رحيل هايلي عن منصبها

وتقدمت هايلي ، بوقت سابق من اليوم، باستقالتها من منصبها إلى الرئيس دونالد ترامب.

وعقدت هايلي مؤتمراً صحافياً بحضور الرئيس ترامب مساء اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، أكد خلاله الرئيس الأمريكي أنه قبل الاستقالة وأن هيلي ستستمر في منصبها حتى نهاية العام الجاري. بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وقال ترامب إن هايلي، التي كانت تتولى منصب حاكمة ولاية ساوث كارولاينا عندما رشحها ترامب لمنصب السفيرة، أبلغته قبل ستة أشهر برغبتها في نيل قسط من الراحة.

وأشاد ترامب بهايلي قائلا إنها "قامت بعمل رائع"، معربا عن أمله في أن تعود إلى الإدارة في منصب آخر.

ومثلت هايلي، التي تبلغ من العمر 46 عاما، إدارة الرئيس ترامب في الأمم المتحدة منذ كانون الثاني/ يناير 2017، وخلال هذه الفترة جسدت هايلي المصالح الأمريكية في العديد من القضايا الرئيسية التي شغلت المجتمع الدولي، مثل نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، والنزاع في سوريا، والأزمة مع إيران ومع روسيا، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.