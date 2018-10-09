رسالة أمريكية جديدة إلى قطر

أرسل المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، برقية شكر وتقدير لكل من مصر وقطر والأمم المتحدة على جهودهم في تخفيف الحصار الاقتصادي على قطاع غزة.

كتب غرينبلات في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده تقدر الجهود التي تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة، لتخفيف الحصار وتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وتقديم الشكر للجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار الدائم بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، في القطاع.

The US appreciates the efforts of the UN, Egypt, Qatar and Israel to alleviate the humanitarian situation in Gaza and efforts to achieve the goal of an enduring cease fire. The US thanks Qatar for its contribution to providing additional electricity to Gaza for the coming period. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ٩ أكتوبر ٢٠١٨

وخص غرينبلات في تغريدته قطر بالشكر لمساهمتها في توفير الكهرباء لقطاع غزة، في الفترة القادمة.

يشار إلى أن إسرائيل سمحت بعبور شاحنة وقود قطرية إلى داخل قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في خطوة قالت مصادر إنها مسعى من قطر والأمم المتحدة لتخفيف الأوضاع في القطاع، ومنع أي تصعيد في العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.