الحلبوسي عن العقوبات الأمريكية ضد إيران: العراق يرفض "حصار الشعوب"

وتابع "كما جرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه دول المنطقة وفي مقدمتها ملف الإرهاب وتداعياته".
وثمن الحلبوسي موقف إيران الداعم والمساند للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا على موقف بغداد الرافض لحصار الشعوب، وأن العراقيين هم أكثر الناس معرفة بتداعياته وتأثيراته السلبية بحكم ما عانوه من حصار.
وأضاف "يمكن للعراق أن يلعب دورا محوريا في تهدئة الأوضاع وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة، التي تشهد اضطرابات كبيرة، اعتمادا على ثقله، الذي يتميز به وعلاقاته المتوازنة مع جميع دول المنطقة".
وانطلقت اليوم في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر البرلمانات الأوراسية بمشاركة رؤساء برلمانات 41 دولة آسيوية وأوروبية.
وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعدما انسحبت واشنطن في مايو/ أيار الماضي، الاتفاق النووي مع إيران.
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