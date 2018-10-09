الحلبوسي عن العقوبات الأمريكية ضد إيران: العراق يرفض "حصار الشعوب"

جدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال لقائه نظيره الإيراني علي لاريجاني، موقف العراق الرافض لحصار الشعوب.

© Sputnik . Ronald Zak إيران: قرار محكمة العدل يثبت أن العقوبات الأمريكية "قاسية"

بغداد — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الإعلامي للحلبوسي اليوم الثلاثاء: "التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في أنطاليا، رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني"، مشيرا إلى أنه جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".

وتابع "كما جرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه دول المنطقة وفي مقدمتها ملف الإرهاب وتداعياته".

وثمن الحلبوسي موقف إيران الداعم والمساند للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا على موقف بغداد الرافض لحصار الشعوب، وأن العراقيين هم أكثر الناس معرفة بتداعياته وتأثيراته السلبية بحكم ما عانوه من حصار.

وأضاف "يمكن للعراق أن يلعب دورا محوريا في تهدئة الأوضاع وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة، التي تشهد اضطرابات كبيرة، اعتمادا على ثقله، الذي يتميز به وعلاقاته المتوازنة مع جميع دول المنطقة".

وانطلقت اليوم في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر البرلمانات الأوراسية بمشاركة رؤساء برلمانات 41 دولة آسيوية وأوروبية.

وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعدما انسحبت واشنطن في مايو/ أيار الماضي، الاتفاق النووي مع إيران.