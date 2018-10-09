الخارجية الأمريكية تعلق على اختفاء جمال خاشقجي

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، للصحفيين "ليست لدينا أي معلومات بشأن ذلك"، وفقا لرويترز.دونالد ترامب، نفى علمه بتفاصيل اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي لم يظهر منذ دخل قنصلية بلاده في تركيا قبل أسبوع.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إنه لم "يتحدث مع المسؤولين السعوديين بشأن الصحفي المختفي خاشقجي لكنه سيقوم بذلك في مرحلة ما"، وفقا لـ"رويترز"
واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت إنه خرج.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)