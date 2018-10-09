الخارجية الأمريكية تعلق على اختفاء جمال خاشقجي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها لا تعرف حقيقة ما حدث للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى في اسطنبول بعد دخول القنصلية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، للصحفيين "ليست لدينا أي معلومات بشأن ذلك"، وفقا لرويترز.

OSMAN ORSAL أسبوع على اختفاء خاشقجي... لغز معقد لا يزال يحيط بصحفي طالما انتقد المملكة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفى علمه بتفاصيل اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي لم يظهر منذ دخل قنصلية بلاده في تركيا قبل أسبوع.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إنه لم "يتحدث مع المسؤولين السعوديين بشأن الصحفي المختفي خاشقجي لكنه سيقوم بذلك في مرحلة ما"، وفقا لـ"رويترز"

واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت إنه خرج.