الأمم المتحدة تعلق على استقالة نيكي هايلي

© REUTERS / MIKE SEGAR إعلام: ترامب يقبل استقالة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

القاهرة — سبوتنيك . وقال دوجاريك خلال الإيجاز الصحفي اليومي، اليوم الثلاثاء، "الأمين العام لم يكن لديه علم باستقالة السفيرة هايلي"، مضيفا: "أن الأمين العام ربطته علاقة عمل جيدة جدا مع هايلي".

وأوضح أن الجانبين عملا على تجاوز اللحظات الصعبة، مضيفا "الأمين العام لديه موقفه بشأن تغير المناخ ودعم اللاجئين وهذه مواقف ثابتة ولن تتغير، والسفيرة هايلي كانت تمثل موقف بلادها، لكن أود أن أؤكد أن لديهم علاقة عمل جيدة".

وعقدت هايلي مؤتمرا صحفيا بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، أكد خلاله الرئيس الأمريكي أنه قبل الاستقالة وأن هيلي ستستمر في منصبها حتى نهاية العام الحالي.

ومثلت هايلي، التي تبلغ من العمر 46 عاما إدارة الرئيس ترامب في الأمم المتحدة منذ يناير/ كانون الثاني عام 2017، وخلال هذه الفترة جسدت هايلي المصالح الأمريكية في العديد من القضايا الرئيسية التي شغلت المجتمع الدولي، مثل نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، والنزاع في سوريا، والأزمة مع إيران ومع روسيا، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.