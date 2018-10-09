ترامب يكشف عن البديلة المحتملة لنيكي هايلي

ونفى ترامب تكهنات بأنه سيرشح ابنته إيفانكا للمنصب، وفقا لـ"رويترز".
وقال الرئيس الأمريكي إن هيلي ستساعده في الاختيار النهائي لمن سيحل محلها.
وفي وقت سابق، من اليوم، قل موقع "أكسوس" الأمريكي عن مصدرين أن "الرئيس ترامب قبل استقالة نيكي هايلي، مندوبة أمريكا لدى الولايات المتحدة"، مضيفا أن "موعد رحليها ما يزال، غير معلن".
وقال ترامب، في تغريده على "تويتر"، اليوم، الثلاثاء، "لدي إعلان كبير مع صديقتي، نيكي هايلي، في البيت الأبيض، اليوم الساعة العاشرة والنصف".
Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2018
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