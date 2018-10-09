واشنطن: الصين وروسيا يمكنهما فعل الكثير من أجل نزع السلاح النووي الكوري

تعتقد الولايات المتحدة، أن الصين وروسيا يمكنهما فعل الكثير من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناوريت في إحاطة إعلامية إن "الصين صرحت علنا وفي مناقشات شخصية أنها ملتزمة بنزع السلاح النووي بكوريا الشمالية، وإنهم يدركون أهمية هذه المشكلة. ولا نتوقع أنهم سيتراجعون عن هذا الموقف".

© REUTERS / JONATHAN ERNST باحث: كوريا الشمالية تحمل مفاجآت لأمريكا

وأضافت ناوريت أن "الدول، بما في ذلك الصين وروسيا ، يمكنها أن تفعل الكثير".

وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، 12 يونيو/ حزيران الماضي، ما مثل أول لقاء جمع بين رئيسي الدولتين، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق ينص على أن بيونغ يانغ ستبذل جهودا من أجل تعزيز نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.