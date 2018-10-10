الإعصار "مايكل" يكتسب المزيد من القوة ويتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار "مايكل" اكتسب المزيد من القوة وتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة من أصل خمسة ويواصل تحركه باتجاه سواحل فلوريدا.

© REUTERS / NASA NASA أقوى إعصار منذ أكثر من نصف قرن يضرب أمريكا

واشنطن — سبوتنيك . وأضاف المركز، أن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى ان الإعصار يبعد حاليا 435 كيلومترا من السواحل الأميركية ويتحرك باتجاهها بسرعة 19 كيلومترا في الساعة.

يذكر أن العاصفة تتحرك شمالا فوق شرق خليج المكسيك.

وأضاف المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا له "من المتوقع أن تشهد المناطق على طول شمال شرق ساحل الخليج ارتفاعا خطيرا في الأمواج نتيجة العاصفة ورياحا قوية وأمطارا غزيرة.