نيببينزيا يعلق على استقالة هيلي... سأقدم لها هدية

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن شعوره بالأسف لاستقالة نظيرته الأمريكية، نيكي هايلي، من منصبها.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين: "ما سمعناه اليوم هو قرارها، وعلينا أن نحترم هذا القرار. أنا أشعر بالأسف لرحيلها لأن هناك علاقات عمل كانت تجمع بيننا رغم كل الخلافات القائمة".

وأضاف:"نحن على استعداد للعمل مع أي ممثل دائم، سيعينه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويوافق عليه مجلس الشيوخ".

© AFP 2018 / HECTOR RETAMAL / AFP تعليق نيبينزيا على تقبيله هيلي (فيديو)

كما وعد بتقديم هدية إلى نظيرته الأميركية، نيكي هيلي، قائلا: "بالطبع سأقدم لها هدية وداع".

وأحاب ردا على سؤال عن نوع الهدية، قائلا: "تريدون أن تعرفوا كل شيء مقدما".

هذا وعقدت هيلي مؤتمراً صحافياً بحضور الرئيس ترامب مساء الثلاثاء، في البيت الأبيض، أكد خلاله الرئيس الأميركي أنه قبل الاستقالة وأن هيلي ستستمر في منصبها حتى نهاية العام الجاري.

ومثلت هايلي التي تبلغ من العمر 46 عاما إدارة الرئيس ترامب في الأمم المتحدة منذ كانون الثاني/يناير 2017، وخلال هذه الفترة جسدت هايلي المصالح الأميركية في العديد من القضايا الرئيسية التي شغلت المجتمع الدولي، مثل نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، والنزاع في سوريا، والأزمة مع إيران ومع روسيا، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.