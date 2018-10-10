البنتاغون لا يؤمن بفعالية "إف-35" ضد "إس-300"

وجدت صحيفة دليلا على عجز مقاتلة "إف-35" الأمريكية أمام منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات.

وقالت صحيفة "يوراسيان تايمز"، في إشارة إلى قرار البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بشأن إجراء المزيد من الاختبارات على طائرة "إف-35"، إن ذلك يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤمن بفعالية هذه الطائرة ضد منظومة الدفاع الجوي "إس-300".

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة "إف-35" صممت لمواجهة منظومات الدفاع الجوي الروسية بخاصة "إس-300".

ويُفترض أن تقدر طائرة "إف-35" على تجنب المواجهة مع وسائط الدفاع الجوي لاعتمادها على تكنولوجيا الإخفاء.

وأقدمت روسيا مؤخرا على تزويد الدفاع الجوي السوري بمنظومات "إس-300" لتمكينه من مقارعة الطائرات المتطورة الإسرائيلية ومنها طائرات "إف-35" التي حصلت إسرائيل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وإجمالاً، يجب أن تسلِّم الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل 50 طائرة من طراز "إف-35".