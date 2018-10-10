روسيا والصين وكوريا الشمالية تدعو لإعادة النظر بالعقوبات على بيونغ يانغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نواب وزراء الشؤون الخارجية لكل من روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، أكدوا على ضرورة العمل المشترك لإعادة النظر في العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عقب مباحثات أجراها نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، نظيريه الصيني كون سوانغ وكوري تسوي سونغ هي: "كوريا الشمالية قامت بخطوات هامة في طريق نزع السلاح النووي، واعتبرت الأطراف أنه من المهم بدء إعادة نظر مجلس الأمن الدولي في العقوبات ضد كوريا الشمالية، وتم التأكيد على سياسة مواجهة العقوبات الأحادية".

كما اتفقت الأطراف على أنه "لا يوجد بديل للتسوية السياسية — الدبلوماسية لكافة مشاكل شبه الجزيرة الكورية، وتم إعطاء تقييم كبير لجهود الدول من أجل تقدم هذه التسوية، وتم تأييد إجراء مباحثات بين كوريا الشمالية، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل رفع القيود بشكل مشترك وتطبيع العلاقات".