الولايات المتحدة تعلن عن أخطر سلاح في حوزتها

تحوي الترسانة النووية الأمريكية، من جملة أسلحة أخرى، قنبلة B61-12.

وتعتبر هذه القنبلة أخطر الأسلحة الموجودة في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية حالياً.

ووفق "ناشيونال إنترست" فإن دقة قنبلة "بي61-12" وقوتها التدميرية المحدودة نسبيا تجعلانها القنبلة النووية الأكثر قابلية للاستعمال.

ويمكن أن تتراوح قوة قنبلة B61-12 بين 0.3 و50 كيلو طن في حين تقدَّر قوة قنبلة "بي-83"، مثلا، بـ1.2 ميغا طن. لهذا فإن استعمال القنبلة الأخيرة موضع شك.

وإلى جانب القوة التدميرية "المقبولة" التي لا تعرض العالم لخطر الهلاك تملك قنبلة B61-12 قدرة تمكِّنها من تدمير منشآت استراتيجية محددة بدقة كبيرة.

فمثلا، لو أن الضرورة تقتضي أن تدمر الولايات المتحدة منصات إطلاق الصواريخ في الصين بالصواريخ البالستية ذات الرؤوس النووية فإن ذلك يؤدي إلى إبادة ثلاثة إلى أربعة ملايين شخص. أما إذا تم استخدام قنبلة

B61-12 فإن عدد الضحايا يبلغ نحو 700 شخص حسب تقديرات خبراء.