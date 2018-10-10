رومانيا تحذر من روسيا في البحر الأسود

أبدت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي قلقها، اليوم الأربعاء، من أنشطة عسكرية روسية متنامية في البحر الأسود الذي يحد أراضيها، وقالت إن تعزيز الدفاع الأوروبي سيكون من الموضوعات الرئيسية التي سيجري بحثها عندما تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني.

وقال وزير الدفاع ميهاي فيفور في مؤتمر دولي يستضيفه مركز دراسات معهد أسبين: "روسيا الاتحادية تستخدم البحر الأسود لاستعراض القوة في شرق المتوسط". وأضاف: "الوضع تغير تماما في العام المنصرم".

وتابع فيفور أن حكومة بوخارست تعتزم الكشف عن برنامجين كبيرين آخرين للمشتريات العسكرية قبل نهاية العام، مما يضاف إلى الخطط المعلن عنها بالفعل لشراء مقاتلات ومعدات أخرى.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN أمين عام حلف "الناتو" يدعو روسيا لوقف سلوكها المتهور

كما أعلن وزير الخارجية الروماني تيودور ميليسكانو في المؤتمر، إن تعزيز أمن الإنترنت ومواجهة التهديدات التي تمثلها روسيا سيكون نقطة تركيز أخرى أثناء رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن رومانيا حققت المستوي المستهدف لحلف شمال الأطلسي ببلوغ الإنفاق العسكري نسبة اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين وستبقي الإنفاق عند هذا المستوى لعشر سنوات.

ورومانيا واحدة من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب بولندا، التي زادت الانفاق الدفاعي في إطار سعي الحلف لردع روسيا وإجراء تحديثات.