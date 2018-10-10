تصريحات وزير الدفاع... البنتاغون يدخل على خط أزمة اختفاء خاشقجي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" الوضع بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي لم يظهر منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ماتيس في تصريح أدلى به من مقر البنتاغون في واشنطن، الثلاثاء: "نتابع الوضع عن كثب ونعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية"، بحسب فيديو نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

إلا أن وزير الدفاع الأمريكي حرص على القول إن التعاون العسكري مع السعودية يتواصل وبخاصة في اليمن حيث تقدم الولايات المتحدة السلاح والتزود بالوقود في الجو لقوات الائتلاف الذي تقوده الرياض لمساعدة السلطات اليمنية على دحر الحوثيين المدعومين من إيران، على حد قوله.

© AFP 2018 / Mandel Ngan / AFP الخارجية الأمريكية تعلق على اختفاء جمال خاشقجي

وأضاف ماتيس: "لدينا علاقات عسكرية مهمة لأمن الشعب السعودي (…) الذي يتعرض لنيران الحوثيين الموالين لإيران".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها لا تعرف حقيقة ما حدث للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى في اسطنبول بعد دخول القنصلية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، للصحفيين "ليست لدينا أي معلومات بشأن ذلك"، وفقا لرويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفى علمه بتفاصيل اختفاء خاشقجي.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إنه لم "يتحدث مع المسؤولين السعوديين بشأن الصحفي المختفي خاشقجي لكنه سيقوم بذلك في مرحلة ما"، وفقا لـ"رويترز".

واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت إنه خرج.

© AP Photo / Rogelio V. Solis ترامب ينفي علمه بتفاصيل اختفاء خاشقجي ويكشف ما سيفعله مع السعودية

كما تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أزمة احتجاز الصحفي جمال خاشقجي. وقال، في حوار له مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثا عن خاشقجي.

وسمحت الممكلة العربية السعودية، الثلاثاء، للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء خاشقجي، فيما ذكرت مصادر أمنية تركية، مساء السبت الماضي، أن "15 سعوديا بينهم مسؤولين وصلوا إلى مدينة إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها ومن ثم عادوا إلى بلادهم".

كما أعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء خاشقجي، الذي فقد الاتصال به منذ يوم الثلاثاء الماضي، عقب دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأعلنت الخارجية التركية، يوم الاثنين، استدعاء السفير السعودي في تركيا، لإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في التحقيقات الجارية في قضية اختفاء خاشقجي.