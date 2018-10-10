موقع استخباراتي يكشف خطوات تنفيذ "صفقة القرن"

ادعى الموقع الإلكتروني الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، صباح اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل في تنفيذ الخطوات العملية لخطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، بالعمل على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وذكر الموقع العبري أن موافقة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" على مرور شاحنات الوقود لمحطات الكهرباء في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، هو البداية الحقيقية لتنفيذ "صفقة القرن" في المنطقة، وهو الوقود الممول قطريا، وبموافقة من المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غريبنلات.

وأكد الموقع أن هناك حالة من الفصل الفعلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كدولتين منفصلتين، وكذلك تنفيذ حقيقي على الأرض بدأ بالانفصال بين الطرفين، في الضفة وغزة، وبأنه سينقل بالفعل أموال لقطاع غزة، ولكن ستكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي أموال تابعة للسلطة الفلسطينية نفسها، ولكن سيقتطع جزء منها لغزة.

يشار إلى أن "الموساد" الإسرائيلي سمح، أمس الثلاثاء، بدخول شحنات وقود إلى محطات الكهرباء في قطاع غزة، وبأن هذه الشحنات ممولة قطريا، وأنها دخلت القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة.