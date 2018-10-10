مكتب التحقيقات الفيدرالي: نتوقع استخدام الإرهابيين طائرات دون طيار ضد أهداف داخل أمريكا

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إنه يتوقع أن يقوم إرهابيين بتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام طائرات دون طيار.

وأضاف مدير الـ"إف بي آي" كريستوفر راي، إننا نتوقع أن يحاول إرهابيون استخدام طائرات دون طيار ضد أهداف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

© REUTERS / Harrison McClary "إف بي آي" يوقف شخصا كان يخطط لاعتداء إرهابي في كليفلاند الأمريكية

جاء ذلك خلال شاهدة راي أمام الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر / تشرين الأول.

وتابع: "نظام الطائرات دون طيار يمكن استخدامه من قبل إرهابيين لتسهيل تنفيذ هجمات ضد مؤسسات أو تجمعات بشرية".

ولفت كريستوفر راي إلى أن الهجوم الذي تعرض له رئيس فنزويلا، مؤخرا بواسطة طائرة بدون طيار، سلط الضوء على خطورة هذا النوع من الهجمات وإمكانية استخدامها داخل أمريكا.

ولفت مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى أنه يجري التحقيق في 5 آلاف قضية إرهابية في أمريكا وحول العالم، وأن العام الماضي شهد إلقاء القبض على مئات القضايا الإرهابية.