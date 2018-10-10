جدل في إسرائيل بسبب تصريحات إيرانية عن "إس 300"

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن لاريجاني "يزعم إقدام إسرائيل على مهاجمة سوريا، مرة أخرى، وبأن سلاح الجو الإسرائيلي لن ينجح في استهداف المنظومة الدفاعية الروسية في سوريا".
وجاءت تلك التصريحات، على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، والذي أكد خلاله لاريجاني وجود اتفاق تام بين إيران وروسيا، بشأن سوريا.
وفي تعليقه على إعلان إسرائيل عزمها استهداف منظومات "إس-300" التي زودت موسكو دمشق بها بعد تحطم طائرة "إيل-20" الروسية فوق سوريا، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال لاريجاني: "لا أعتقد أن الإسرائيليين قادرون على الإقدام على أية خطوة جدية، ومن حق روسيا نشر منظومة "إس-300" في سوريا والدفاع عن مصالحها، سيما بعد الهجوم الإسرائيلي على الطائرة الروسية، وهذا حق مشروع لروسيا".
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