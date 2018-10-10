جدل في إسرائيل بسبب تصريحات إيرانية عن "إس 300"

تسببت تصريحات علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، حول نشر بطاريات صواريخ "إس 300" الروسية في سوريا في جدل كبير داخل إسرائيل.

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن لاريجاني "يزعم إقدام إسرائيل على مهاجمة سوريا، مرة أخرى، وبأن سلاح الجو الإسرائيلي لن ينجح في استهداف المنظومة الدفاعية الروسية في سوريا".

© Sputnik . Firas Alahmad روسيا ترصد 8 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا