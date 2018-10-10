كاتب إسرائيلي: "صفقة القرن" لن تصمد طويلا

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الأربعاء، إن نشر "صفقة القرن" لا يبعث على قلق لإسرائيل، لأن فيها ما يبعث على الطمأنينة، كما أن إسرائيل لن تدخل في خلاف مع البيت الأبيض حولها، كون الإدارة الأمريكية تحافظ على الأمن القومي الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن أوساط الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، ترى أن احتمالات الحل السياسي للصراع العربي الإسرائيلي لم تكن هزيلة وضعيفة أكثر من أي وقت مضى.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الإدارة الأمريكية، غالبا، ما اتخذت جانب الطرف الإسرائيلي، دون نظيره الفلسطيني، وبأن إدارة دونالد ترامب تقوم بسلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين.
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