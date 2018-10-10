كاتب إسرائيلي: "صفقة القرن" لن تصمد طويلا

أكد كاتب إسرائيلي أن خطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي من المتوقع أن تطرح خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليس فيها ما يبعث على القلق الإسرائيلي.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الأربعاء، إن نشر "صفقة القرن" لا يبعث على قلق لإسرائيل، لأن فيها ما يبعث على الطمأنينة، كما أن إسرائيل لن تدخل في خلاف مع البيت الأبيض حولها، كون الإدارة الأمريكية تحافظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

© AP Photo / Susan Walsh موقع استخباراتي يكشف خطوات تنفيذ "صفقة القرن"

وذكر المحلل والكاتب الإسرائيلي، شلومو شمير، في تقريره، أن الخطة الأمريكية لنشر السلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن" لن تنشر قبل أربعة أشهر، وبأنه ليس مهمًا مضمون تلك الصفقة، وليس مهما أي بنود سيرفضها اليمين الإسرائيلي رفضا باتا، ولا يهم ماذا سيكون رد الفعل القيادة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن أوساط الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، ترى أن احتمالات الحل السياسي للصراع العربي الإسرائيلي لم تكن هزيلة وضعيفة أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الإدارة الأمريكية، غالبا، ما اتخذت جانب الطرف الإسرائيلي، دون نظيره الفلسطيني، وبأن إدارة دونالد ترامب تقوم بسلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين.