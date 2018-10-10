الجيش الإسرائيلي يهاجم باسيل

سخر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، من وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، بشأن زيارة الأخير لملعب كرة قدم.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن زيارة السفراء الأجانب في لبنان فندوا الأدلة التي كشفتها إسرائيل حول منشآة حزب الله بالقرب من مطار بيروت الدولي.

سفراء أجانب في #بيروت يكشفون لصحيفة #الحياة كيف فشل @Gebran_Bassil في محاولته لتفنيد الأدلة التي كشفتها #إسرائيل حول منشات #حزب_الله قرب #مطار_بيروت. فهذا التنسيق مع حزب الله يجب ان يزعج ليس فقط السفراء الأجانب بل كل مواطن في لبنان #باسيل pic.twitter.com/fSIMJiGe84 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2018

وقال أدرعي "إن سفراء أجانب في بيروت يكشفون لصحيفة الحياة كيف فشل جبران باسيل في محاولته لتفنيد الأدلة التي كشفتها إسرائيل، حول منشأة حزب الله قرب مطار بيروت. فهذا التنسيق مع حزب الله يجب أن يزعج ليس فقط السفراء الأجانب، بل كل مواطن في لبنان".

وسبق لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد كتب على صفحته الرسمية على "تويتر": قام وزير الخارجية اللبناني بجولة مشوهة برفقة سفراء أجانب إلى ملعب لكرة القدم، لكنه لم يتجول بهم في مصنع تحت الأرض".