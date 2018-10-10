"الكابينيت" يكشف ثغرات الجيش الإسرائيلي

اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم الأربعاء، لبحث معالجة الثغرات الأمنية التي كشف عنها تقرير خطير لجنرال سابق.

كتب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، في تغريدة له على حسابه الشخصي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" استمعت اليوم إلى إيجاز قدمه، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الجنرال غادي آيزنكوت.

وذكر جندلمان أن تقرير الجنرال آيزنكوت يتعلق بمدى تنفيذ الخطة المتعددة السنوات "جدعون"، ومساهمتها في استعداد الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ، والخطوات التي اتخذها الجيش، خاصة في صفوف القوات البرية، في مجالات التدريب، والجهوزية، والقوى البشرية.

استمع الكابينت اليوم إلى إيجاز قدمه رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الفريق غادي أيزنكوت حول تنفيذ الخطة المتعددة السنوات "جدعون" ومساهمتها في استعداد جيش الدفاع إلى حالات الطوارئ وفقا للسيناريوهات التي حددت وتمت المصادقة عليها. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 10, 2018

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو أن المعطيات التي تم استعراضها تدل على تحقيق تقدم في تنفيذ الخطة الإسرائيلية، وفقا للجدول الزمني الذي حدده "الكابينيت"، وصادق عليه.

يشار إلى أن الجنرال، يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، قد نشر تقريرا مفاده وجود عيوب وثغرات كبيرة في جيش بلاده، وطالب، غير مرة، بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر، لبحث مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب.

وأوضح الجنرال بريك بأن هناك ثغرات وعيوب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، خاصة سلاح البر، وعدم وجود كفاءات عسكرية على مستوى عال من المطلوب عسكريا، وكذلك عدم توفر موظفين في وزارة الدفاع بما يكفي لإنهاء مهام الوزارة.