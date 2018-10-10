اعتراضا على عقوبات ترامب... إيطاليا تتخذ قرارا حاسما تجاه إيران

قال رئيس مركز القانون الدولي في دائرة الرئاسة الإيرانية، محسن محبي، إن محكمة استئناف روما قررت رفض الشكوى التي رفعها عدد من المدعين الأمريكيين لتجميد 5 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الإيراني.