ترامب يتوعد الهند بالرد على شرائها منظومة "إس- 400" من روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بصدد الرد على الهند لشرائها منظومة "إس – 400" الصاروخية الروسية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن "الهند ستعرف. سترى في وقت أسرع مما تظن".

© Sputnik . Alexey Malgavko الهند تشتري "إس-400" من روسيا بالرغم من التهديدات الأمريكية

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف ، صرح يوم الأحد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن عقد توريد منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" بين الهند وروسيا مبني على أساس من التعاون لسنوات طوال بين البلدين، استطاع أن يقوض تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها.

وأكد بوريسوف توقيع العقد خلال مقابلته مع قناة "روسيا" قائلا: "نعم. هو كذلك فعلا".

وعلق رئيس أركان القوات البرية الهندية، رافات بيبين، يوم الاثنين أمس الأول، على أنباء حول إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على الهند بسبب قيام الأخيرة بشراء منظومات "إس-400" من روسيا.

وقال بيبين لصحيفة "New Indian Express" الهندية "نعم قد تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات علينا، لكن لدينا سياسة مستقلة ولا أحد يملي علينا أوامره".

وكان مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، راندل شرايفر، قد لمح إلى إمكانية فرض عقوبات صارمة على الهند بسبب قيامها بشراء أسلحة من روسيا وخصوصا بعد رفض الطلب الأمريكي الأخير بعدم شراء منظومات "إس-400" الروسية.