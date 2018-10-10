"اليونسكو" تصدر قرارات حازمة بشأن فلسطين

قال رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، إن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اعتمد في جلسته، التي عقدت اليوم الأربعاء في باريس، قرارات فلسطين بالإجماع.

وبحسب وكالة "معا"؛ أوضح المالكي، أنه من بين تلك القرارات، قرار فلسطين، والمؤسسات التعليمية والثقافية، التي تعبر عن ضرورة حماية وصيانة الآثار، والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وإظهار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية.

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وأوضح المالكي أن المواقع التراثية تتمركز في المدينة القديمة في القدس، والحرم الشريف، وكنيسة الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والمدينة القديمة و الحرم الإبراهيمي في الخليل، وقطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى ما ترتكبه إسرائيل من جرائم في قرية الخان الأحمر، من تدمير للمدارس، وحرمان الأطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليمية، وغيرها من الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاص منظمة "اليونسكو".

وشكر الوزير المالكي الدول الأعضاء التي تقف مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية، تحت مظلة منظمة "اليونسكو"، وتدعم صيانة التاريخ والتراث والآثار الفلسطينية، والحفاظ عليها في القدس، وغيرها من المواقع في الأراضي الفلسطينية.

وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لتنفيذ قراراتها، بما فيها إرسال بعثة استكشافية من الخبراء للاطلاع على ما ترتكبه إسرائيل من تخريب وتشويه للمواقع التاريخية والتراثية، وخاصة في مدينة القدس القديمة، التي تقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ومحاولات تغيير طابعها ومكانتها.

ووجه المالكي دعوة للمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، لزيارة فلسطين، والاطلاع على الأوضاع عن كثب، بما يدعم تقاريرها التي تقدمها لمنظمة "اليونسكو."