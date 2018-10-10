بوشكوف: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد البرلمانيين تناقض مبادئه

أعلن عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد البرلمانيين تتناقض مع مبادئه، وأن هذا يمثل نقطة ضعف في موقف العقوبات الأوروبي.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM البرلمان الأوروبي يأسف لمنع إسرائيل دخول وفده إلى غزة

بروكسل — سبوتنيك . وأضاف بوشكوف خلال لقائه مع الصحفيين في بروكسل اليوم الأربعاء "يفهم بعض النواب الأوروبيين ذلك ويثيرون مسألة رفع مثل هذه العقوبات"

وتابع "التقيت اليوم ممثلي فنلندا في البرلمان الأوروبي، وأثاروا مسألة الحاجة إلى رفع العقوبات ضد البرلمانيين، وإن موقفي، وأنا أحمله، يتمثل بسحب العقوبات المفروضة على البرلمانيين من نهج العقوبات العام، وفي رأيي، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضع خطا فاصلا، ويجب استبعاد كل ما يعوق الحوار والاتصالات بين البرلمانيين من نظام العقوبات".

وأضاف بوشكوف "لقد عقدت اجتماعات مع أعضاء البرلمان الأوروبي وما زالت هناك اجتماعات، والتقيت ثمانية أشخاص من اتجاهات مختلفة، من أحزاب الشعب الأوروبي، "اليساريين"، الديمقراطيين الاجتماعيين، وهؤلاء الأشخاص الذين التقوا معي، هم من المفكرين، وفهموا أن الجمود في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد نشأ، وبشكل عام، يعتقدون أنه يجب الخروج من هذا المأزق، وأن موقف العقوبات لا يؤدي إلى أية نتائج".

وعقد البرلمان الأوروبي اجتماع "طاولة مستديرة" اليوم الأربعاء، حول قضايا تنفيذ اتفاقيات مينسك، ودعا ممثلو الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا الاتحادية إلى المشاركة.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، بما فيهم برلمانيين، وكذلك تم حرمان البرلمانيين الروس من حق التصويت في البرلمان الأوروبي.