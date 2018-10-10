في ظل إجراءات الحظر... هدية أمريكية غير متوقعة لإيران

أكدت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء، أن الخزانة الأمريكية أعفت حقول غاز إيرانية من إجراءات الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعفت الخزانة الأمرييكة حقل غاز في بريطانيا تملك الجمهورية الإيرانية نصفه، من شمول قوانين الحظر المفروض على إيران.

وتابعت الوكالة، أن الولايات المتحدة منحت شركتي "بي.بي" و"سيريكا إنرجي" ترخيصا جديدا لتشغيل حقل غاز في بحر الشمال تملك إيران نصفه، في إعفاء نادر تمنحه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت سيريكا إنرجي، في بيان، إن تمديد الإعفاء سيسمح لها باستكمال الاستحواذ على حصة بي.بي (B.P) في حقول روم وبروس وكيث، إلى جانب شراء حصص توتال (PA:TOTF) في بروس وكيث، وفقا لوكالة "فارس".

ونوهت الوكالة، إلى أن وحدة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية تملك نصف حقل روم، الذي يلبي نحو 5 بالمائة من الطلب البريطاني على الغاز.

وأوضحت وكالة "فارس"، مدد مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأمريكي ترخيصا للكيانات الأمريكية والمملوكة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية لتقديم السلع والخدمات والدعم لحقل روم.

وتقول سيريكا، إن الترخيص الجديد مشروط بإنشاء حساب ضمان يحوي كل الأرباح المحققة من الحقل طالما ظل الحظر ساريا، وإن الترخيص الجديد يسري حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مع إمكانية تجديده عند الطلب، وفقا لوكالة "فارس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، ومن المقرر أن تنفذ على مرحلتين، الأولى بدأت في أغسطس/ آب الماضي والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.