أول تعليق إسرائيلي على قرارات "اليونسكو"

علق السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، على قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الأربعاء.

كتب داني دانون، المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، في باريس، تعليقا على إجماع منظمة "اليونسكو" على قرارات فلسطين، الخاصة بقرار فلسطين المحتلة، والمؤسسات التعليمية والثقافية.

قال دانون "تثبت اليونسكو مرة أخرى أنها منظمة تقوم على الأكاذيب والافتراءات، وللأسف تعمل ضد إسرائيل، ولن نكون جزءا من منظمة تعيد كتابة التاريخ".

By calling the ancient Jewish city of Hebron & Tomb of the Patriarchs/Matriarchs a part of "Palestinian territory", #UNESCO proves again it is a body based on lies and biases, and deliberately acts against Israel. We will never be a part of an organization that rewrites history. pic.twitter.com/TOqxMNd2mi — Ambassador Danon (@dannydanon) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت منظمة اليونسكو قد أقرت، قبل قليل، قرارات فلسطين بالإجماع، ومن بينها، قرار فلسطين المحتلة، والمؤسسات التعليمية والثقافية، التي تعبر عن ضرورة حماية وصيانة الآثار، والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وإظهار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية.

وسبق لوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي أن وضح أن تلك المواقع التراثية تتمركز في المدينة القديمة في القدس، والحرم الشريف، وكنيسة الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والمدينة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقطاع غزة.